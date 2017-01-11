ارتفاع فاتورة واردات الأدوية خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2016

ارتفعت فاتورة واردات المنتجات الصيدلانية بنسبة 5% خلال الأشهر الـ 11 الأولى لعام 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015 بالرغم من تراجع الكميات المستوردة، حسبما أكدته مصالح الجمارك.

وبلغت قيمة المنتجات الصيدلانية المستوردة 1.84 مليار دولار بين شهري جانفي ونوفمبر 2016 مقابل 1.74 مليار دولار في نفس الفترة من 2015 أي بارتفاع نسبته 5.54 % حسب بيانات المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك. وفي مقابل ذلك عرفت الكميات المستوردة انخفاضا بنسبة 10.4% لتصل إلى 21.557 طن مقابل 24.064 طن في نفس الفترة من 2015.

ويظهر تحليل الواردات حسب فئة السلع ارتفاع قيمة فاتورة الأدوية الموجهة للاستخدام البشري إلى 1.73 مليار دولار بزيادة نسبتها 4.8% بينما انخفضت الكميات المستوردة في هذه الفئة إلى 19.258 طن مقابل 21.962 طن (-12.3%). وبخصوص الأدوية الموجهة للاستخدامات البيطرية فقد بلغت فاتورة الواردات 31.32 مليون دولار مقابل 27.23 مليون دولار (+15.05%) بينما تراجعت الكميات المستوردة إلى 601.6 طن مقابل 635.6 طن (-5.35%). أما المواد الصيدلانية (ضمادات لواصق كواشف...) فقد ارتفعت قيمة وارداتها إلى 73.25 مليون دولار (1.697 طن) مقابل 60.22 مليون دولار (1.466 طن) أي بارتفاع قدره 21.64 % من حيث القيمة و 15.7% من حيث الكمية.

يذكر أنه في ديسمبر 2015 صدر قرار وزاري يتضمن قائمة المنتجات الصيدلانية الموجهة للاستخدام البشري والتجهيزات الطبية المصنعة في الجزائر والممنوع استيرادها وذلك ضمن إجراءات ترشيد عمليات استيراد الأدوية. ويتعلق الأمر بـ 357 دواء من مختلف الأصناف (أقراص، مراهم، محاليل...الخ) و11 مادة طبية تنتج محليا وممنوعة بالتالي من الاستيراد كالحقن والضمادات والبيكاربونات. وفي 2015 بلغت واردات المنتجات الصيدلانية 96ر1 مليار دولار (-22% مقارنة بـ 2014) بكمية إجمالية قدرها 27 ألف طن (-15.32%).