وفاة زوجين جراء اختناقهما بالغاز في الجلفة

لقي اليوم الأربعاء، بالجلفة شخصان حتفهما اختناقا بالغاز بسبب تسرب لغاز أول أوكسيد الكربون، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

ولدى تدخل الأعوان بمسكن الضحيتين الكائن بحي العقيد شعباني بمدينة الجلفة، عثرعليهما جثتين هامدتين جراء اختناقهما بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. وتم تحويل الزوجين اللذان هما في العقد الرابع من عمرهما على مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاصمة الولاية. وذكرت مصالح الحماية المدنية، أن هذه الحوادث المتعلقة بحالات الاختناق، أصبحت متكررة بالرغم من العمل التحسيسي والتوعوي المتواصل والنصائح التي تقدم مع مختلف الشركاء المتدخلين لأجل الحد وكذا التقليل من مخاطر الاختناق على غرار المراقبة المستمرة لمختلف معدات التدفئة والتسخين والطهي بالإضافة إلى ترك منافذ التهوية اللازمة لتفادي خطر "القاتل الصامت". وأمام هذه الوضعية تناشد ذات المصالح المواطنين بضرورة اتخاذ سبل الحيطة والحذر خاصة في هذه الأيام التي تعرف انخفاضا محسوسا في درجات الحرارة وبرودة في الطقس حيث يتم اللجوء إلى زيادة استعمال مختلف وسائل التدفئة.