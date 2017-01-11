إنجاز مركز خاص لمكافحة السرطان بالجلفة

سيتم في الأفق القريب، بولاية الجلفة، تجسيد مشروع إنجاز مركز لمكافحة السرطان، ضمن مشروع استثماري خاص، حسبما علم اليوم الأربعاء، من مسير هذا المشروع رقيق عبد الحميد. وذكر ذات المسير، على هامش تنظيم مصالح الولاية، ندوة محلية حول الاستثمار بالتنسيق مع المجلس الشعبي الولائي، بأن مشروع المركز يعرف مرحلة نهاية الدراسة الخاصة به، حيث تقدر طاقة استيعابه ب 191 سرير، بالإضافة إلى فضاءات مرافقي المرضى وزهاء 50 سكنا وظيفيا لطاقم المستشفى. ويشتمل المركز، الذي يعول على بعث أشغاله نهاية شهر مارس المقبل، أو مطلع شهرأفريل، على عدة مصالح طبية مختصة في الأمراض السرطانية، وعلاج الأورام، وثلاث مسرعات للأشعة عالية الدقة، بالإضافة لخمس قاعات للجراحة. وسيوفر هذا المرفق الصحي، الذي سينجز في وعاء عقاره مساحته 3 هكتارات بحي برنادة، بالمخرج الشمالي لمدينة الجلفة، نحو 420 منصب. وحسب مسير المشروع، فإن التكلفة الإجمالية المعول على استثمارها في هذا المرفق تقدر ب10 مليار دج، وستحدد آجال الإنجاز من 24 إلى 36شهرا، ليكون في الخدمة لفائدة مرضى السرطان، بطاقم طبي متخصص ومؤهل في هذا المجال. والجدير بالذكر، أن من شأن هذا المشروع إذا ما تم تحقيقه على أرض الواقع تخفيف المعاناة على مرضى السرطان، الذين يكابدون الأمرين وهم يتنقلون إلى مركز مكافحة السرطان بالبليدة، رغم ما يلاقوه من مساعدة ومقاسمة للألم من طرف القائمين على جمعية شعاع الأمل المحلية، التي تبذل مجهودات معتبرة في هذا العمل التطوعي منذ أعوام عدة.