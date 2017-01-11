تجاوزات وإقصاء طلبة ناجحين في مسابقة الدكتوراه والوزير حجار يعترف ويفتح تحقيقا

اعترف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، بوجود تجاوزات وتعسف في مسابقة الالتحاق بالدكتوراه في جامعة وهران 1، كاشفا في نفس الوقت عن قيام مصالحه بفتح تحقيق في الموضوع والعمل على تصحيح الوضع.

وقال الطاهر حجار في رد كتابي على سؤال وجهه له البرلماني حسن عريبي، إن تجاوزات قد حصلت بعد تنظيم مسابقة للالتحاق بالتكوين في الدكتوراه تخصص علوم ونشاطات ذات مخاطر بقسم الفيزياء التابع لكلية العلوم الدقيقة لجامعة وهران 1، معترفا بأن وزارته اكتشفت بعد قيامها بتحريات وجود ممارسات تعسفية في حق طالبين ناجحين في مسابقة الالتحاق بالدكتوراه ومنعمها من الالتحاق بمنصبيهما.

وأكد الوزير حجار في رده على عريبي أنه سيتخذ التدابير الضرورية وسيتم فتح تحقيق معمق فيما يخص الموضوع لاعادة الأمور الى نصابها طبقا لما ينص عليه القانون.