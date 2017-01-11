الباحثة داليا غانم: داعش لا يمكنه تجنيد الشباب في الجزائر

صرحت الباحثة المختصة في الفكر الجهادي والاسلاموية المتشددة بمركز كارنيجي للشرق الأوسط، داليا غانم يزبك، أن التنظيم الإرهابي الذي يطلق على نفسه الدولة الإسلامية والمعروف باسم تنظيم داعش ليس بمقدوره تجنيد الشباب في الجزائر حيث أن الدولة ومؤسساتها قوية والمصالح الأمنية مجهزة بشكل جيد، وتتمتع بأكثر من 10 سنوات خبرة في مجال مكافحة الإرهاب

وأشارت الباحثة في تصريحات صحفية إلى أن داعش لم يتمكن من تجنيد الشباب في الجزائر كما هو الشأن في كل من العراق وسوريا وليبيا مضيفة أن أسباب ذلك متعددة وعلى رأسها تجربة العشرية السوداء بحيث لم ينس الجزائريون صدمة ما عاشوه في التسعينات.

وأوضحت أن فشل داعش راجع إلى الصور التي تنشر يوميا من العراق وسوريا وليبيا والتي تعد ذكريات مؤلمة.

وتابعت غانم يزبك تقول أن تنظيم داعش حظوظه معدومة للنجاح في أي حملة تجنيد أو حرب في الجزائر موضحة أن الخيط الرفيع الذي تراهن عليه داعش المتمثل في الاستقطاب الثنائي سني شيعي لا يمكن أن ينجح هنا لأن المكون المذهبي للبلاد متجانس إلا أنها أكدت بأن الخطر صفر غير موجود وبالتالي لا أحد بمنأى عن أي اعتداء وهو أقصى ما يمكن للتنظيم أن يقوم به.

كما أكدت الباحثة أن احتلال داعش لأقاليم كما فعل بسوريا أو العراق يعتبر أمرا مستحيلا في الجزائر.

وفي ذات السياق أبرزت الباحثة الأكاديمية انه من المهم بالنسبة لدول المنطقة أن تجد حلا للوضعية الأمنية في ليبيا لتفادي انتقال الإرهابيين إلى بلدان المنطقة.

كما أكدت غانم يزبك أنه باستثناء الجزائر ليس هناك أي دولة أخرى في المنطقة تمتلك نفس الإمكانيات لمكافحة الإرهاب ولها نفس التجربة لكن للأسف ذلك لايكفي بحيث يجب أن يكون هناك مزيد من التعاون بين بلدان الساحل في مجال الأمن وبشكل خاص التسوية السريعة للأسباب التي تجعل من منطقة الساحل أرضا خصبة للنشاطات الجهادية سيما الفقر المدقع والتهميش والإقصاء والظروف الاجتماعية والاقتصادية المزرية وغياب الحكامة.

وحذرت في هذا الصدد قائلة أعتقد أننا سنشهد قريبا "دوعشة" لمنطقة الساحل بالنظر إلى الانتكاسات التي يتعرض لها التنظيم في ليبيا وأظن أن الكثير من العناصر سيودون حتما العودة إلى تونس ولكن هناك من يريدون الذهاب إلى الساحل لأنها أرض خصبة لهذا النوع من التنظيمات.