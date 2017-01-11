وزيرالشباب والرياضة:نتابع قضية طلبة منتوج التكوين مع وزارة المالية

قال وزير الشباب والرياضة الهادي ولد على في اتصال بقناة "النهار تي في" بأن قضية الطلبة المتخرجين حديثا من معاهد الشباب والرياضة ، تسير في الطريق الصحيح وماهي الامسألة وقت،حيث يتم خلال هذه الأيام التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة المالية ومديرية الوظيف العمومي ، لتنصيب الطلبة المتخرجين حديثا والذي يفوق عددهم 450 طالب موزعين على ثلاث اختصاصات"مربي""مربي رئيسي" "مستشار". وجاء اتصال الوزير بعد احتاج المتخرجين الجدد أمام مقر وزارة الشباب والرياضة ،ونزول ممثلي الطلبة ضيوفا على قناة "النهار تي في" في نشرة الخامسة مساءا،والحاحهم على ضرورة تلقي مانات تنفي الاخبار التي تقول بتجميد توظيف المتخرجين الجدد،معتمدين على المادة 67/66 من القانون الأساسي للمعاهد، الذي ينص على توظيف طلبة منتوج التكوين مباشرة في مناصبهم بعد التخرج.