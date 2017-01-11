تنسيقية الانتقال الديمقراطي تدعو للرقابة الشعبية الدائمة

جددت الحريات والإنتقال الديمقراطي،اليوم الأربعاء، تمسكها بأرضية مزفران مؤكدة إصرار أطرافها على مواصلة العمل السياسي المشترك من أجل تجسيد بنودها وتحقيق أهدافها في إطار هيئة التشاور والمتابعة.

ووجهت التنسيقية في بيان لها عقب إجتماعها الدوري بمقرحركة النهضة،نداء للشعب الجزائري والمجتمع المدني وكل أطياف الطبقة السياسية لممارسة واجبها تجاه قضايا الشأن العام ومنها اختيار ممثليها في المؤسسات المنتخبة والحضور والرقابة الشعبية الدائمة ولاسيما على مشارف المواعيد الإنتخابية القادمة.

كما دعت التنسيقية إلى مواصلة النضال بالوسائل السلمية من أجل استرجاعما تسميه الحقوق والمطالب المشروعة .