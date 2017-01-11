حجز كيلوغرام من المخدرات و4 سيوف بسطيف

حجزت مصالح أمن ولاية سطيف، كمية من المخدرات قدرت ب1 كلغ من الكيف المعالج، وأسلحة بيضاء ومحظورة خطيرة تتمثل في 4 سيوف وساطور، حسبما علم اليوم الأربعاء، من المكلف بالاتصال بذات السلك الأمني عبد الوهاب عيساني، الذي أوضح بأن هذه العملية جاءت بعد عملية رصد تحركات 3 أشخاص، على متن سيارة سياحية وسط مدينة صالح باي، حيث وبعد محاصرة العربة وتطويق المكان تم كذلك حجز 142 قرص مهلوس. وبعدما أشار، إلى أنه تم إعداد خطة محكمة للإيقاع بأفراد عصابة يتراوح سن أفرادها بين 22 و 30سنة، و تم فتح تحقيق معمق في القضية أثمر بالتوصل إلى تحديد هويات 3 أفراد آخرين، ثبت ضلوعهم في إحضار هذه السموم. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، أنجزت ملفات جزائية ضد المتورطين ال6، الذين تمت متابعتهم بتهمة الحيازة والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية وحيازة أسلحة بيضاء. وقدموا بموجبها، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان، الذي أحالهم بدوره أمام قاضي المثول الفوري، الذي أصدر أوامر في حق خمسة منهم تقضي بالإيداع رهن الحبس، فيما استفاد أحدهم من استدعاء مباشر.