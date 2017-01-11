سلال يستقبل وزير الدولة الغيني

استقبل الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم الأربعاء وزير الدولة وزير الأمن والحماية المدنية لجمهورية غينيا عبدول كابيلي كامارا مرفوقا بوفد وزاري هام حسب بيان لمصالح الوزير الأول، بحضوروزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ووزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي . وتطرق الطرفان لتقييم التعاون الثنائي حيث اتفق الطرفان على "ضرورة رفعه إلى المستوى الذي يليق به نظرا للعلاقات التاريخية الموجودة بين البلدين" كما "تقرر أيضا التنظيم العاجل لاجتماع اللجنة المختلطة"، ومن جهة أخرى تطرق وفدا البلدين إلى القمة المقبلة لرؤساء الدول والحكومات الافريقية بأديس أبابا و اتفقا على العمل على تعزيز مكاسب الاتحاد الافريقي وتنسيق الجهود لصالح السلم والاستقرار في افريقيا.