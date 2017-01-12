لعمامرة.. سنة 2017 ستكون حافلة بالإجتماعات المهمة بين الجزائر وغينيا

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، اليوم الخميس، أن سنة 2017 ستكون "حافلة" باللقاءات والاجتماعات "المهمة" بين الجزائر وغينيا.

وقال لعمامرة في تصريح للصحافة عقب المحادثات التي جمعته بوزير الدولة وزير الأمن والحماية المدنية الغيني، عبدول كابيلي كامارا، الذي يقوم بزيارة الى الجزائر، أن 2017 "ستكون حافلة باللقاءات والمواعيد والاجتماعات المهمة بين البلدين". وأبرز أن المحادثات التي جمعت الوزير الغيني بالمسؤولين الجزائريين "سمحت بإثراء الحوار بين البلدين وستترجم عمليا بعدد من اللقاءات المهمة قبل أن ترفع توصيات بشأنها إلى رئيسي البلدين عبد العزيز بوتفليقة وألفا كوندي".

وأضاف أن هذه المحادثات "ستتوج بزيارة دولة سيقوم بها الرئيس كوندي إلى الجزائر استجابة لدعوة من الرئيس بوتفليقة". وأكد السيد لعمامرة أن زيارة الوفد الغيني الى الجزائر تندرج في إطار"تنشيط العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، بناءا على المكاسب التاريخية التي تميز علاقاتهما الثنائية".

من جهة أخرى، وصف الوزير الرسالة التي حملها كامارا من الرئيس كوندي إلى الرئيس بوتفليقة ب"المهمة" وتتعلق --كما قال-- بـ"تطوير العلاقات الثنائية والتحضير لعدد من الإستحقاقات المهمة وفي مقدمتها انعقاد القمة الإفريقية القادمة بأديس أبابا".