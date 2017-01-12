انطلاق اقتناء تذاكر القطارات عن طريق الدفع الإلكتروني

شرعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الخميس، في تطبيق نظام الدفع الإلكتروني الجديد لتذاكر البيع على الخطوط الطويلة وكذا بين المدن وذلك عبر محطتي آغا والجزائر.

وأصبح بإمكان زبائن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ابتداء من 12 جانفي الجاري استعمال أجهزة الدفع الإلكترونية (TPE) الموضوعة تحت تصرفهم عبر محطتي آغا و الجزائر حسبما ورد في بيانها. وأكدت الشركة أن هذه الخدمة يمكن استعمالها بالنسبة للزبائن الحاملين لبطاقة البين البنكية المصرفية و الذين يفضلون هذا النوع من التعامل على أن يتم تدعيم نظام الدفع هذا في المستقبل القريب عن طريق الأنترنت.