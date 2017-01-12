إصابة 14 شخصا بجروح في حادثي مرور بسبب الجليد و الضباب في أم البواقي

أصيب 14 شخصا بجروح متفاوتة في حادثي سير منفصلين وقعا اليوم الخميس، بولاية أم البواقي بسبب الجليد حسبما علم من الحماية المدنية.

واستنادا لذات المصدر فإنّ الحادث الأوّل نجم عن انحراف ثم انقلاب سيارة للنقل الجماعي قرب مدينة عين البيضاء أدى إلى إصابة 5 ركاب بجروح متفاوتة. كما أضافت الحماية المدنية أنّ الحادث الثاني، تمثل في اصطدام تسلسلي بين 8 سيارات و3 شاحنات على الطريق الوطني رقم 10 على شطره الفاصل بين بين أم البواقي وعين البيضاء و ذلك بسبب الضباب والجليد و أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة حيث تم نقلهم إلى مستشفيي عين البيضاء و أم البواقي. من جهتها قامت المصالح الأمنية المؤهلة إقليميا بفتح تحقيقين لتحديد بدقة ظروف و ملابسات هذين الحادثين.