سيارة تقتل طفلة في الثالثة من العمر بمعسكر

لقيت طفلة في الثالثة من العمر، حتفها اليوم الخميس، في حادث مرور ببلدية المناور بولاية معسكر، حسبما علم لدى خلية الإعلام لمديرية الحماية المدنية بالولاية. وحسب المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية، لولاية معسكر الملازم طاهر مهني، فإن الحادث وقع بقرية حبوشة ببلدية المناور، عندما دهس صاحب سيارة نفعية الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات، التي كانت تلعب وراء السيارة دون أن يراها السائق. وتدخل عناصر الحماية المدنية، لنقل جثة الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث، بمستشفى مدينة تيغنيف. وكان حادث مماثل، وقع شهر ديسمبر الماضي ببلدية الغمري، عندما دهس شخص بسيارته، إبن أخيه الصغير دون أن يراه.