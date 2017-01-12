سلال يستقبل نائب رئيس الوزراء الأردني

استقبل الوزير الأول، عبد المالك سلال، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، المبعوث الخاص للملك عبد الله الثاني، جواد العناني نائب رئيس الوزراء الأردني، مكلف بالشؤون الاقتصادية، حاملا رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حسب بيان لمصالح الوزير الأول. وأجرى الطرفان، خلال اللقاء تقييما العلاقات الثنائية، كما تطرقا إلى المسائل المتعلقة بالوضع في العالم العربي، وتنظيم قمة جامعة الدول العربية المقررة في شهر مارس في عمان بالأردن، إضافة إلى استعراض العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. وجرى اللقاء بحضور، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة.