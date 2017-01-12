محاكمة أولطاش المتهم بقتل علي تونسي يوم 26 فيفري

تشرع محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، يوم 26 فيفري المقبل في محاكمة المدير السابق للوحدة الجوية للمديرية العامة للأمن الوطني، أولطاش شعيب، المتهم بقتل المدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني، العقيد علي تونسي، الذي اغتيل في 25 فيفري 2010 ، في مكتبه بالجزائر العاصمة، و يتابع أولطاش شعيب بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ونصب كمين ذومحاولة القتل، وامتلاك سلاح ناري، حسبما جاء في الجدول التكميلي، للدورة الجنائية الثانية 2016. وسيترأس محكمة الجنايات القاضي، عمر بن خرشي، بمساعدة المستشارين قزام زهيةن وحاج ميهوب سيدي موسى، حسب ذات الجدول، وكان علي تونسي قد اغتيل في 25 فيفري 2010 ، على يد اولطاش شعيب، الذي وجه بعد ذلك سلاحه صوب نفسه خلال اجتماع بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالجزائرالعاصمة، حسبما أعلنته وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بعد وقت قصير من وقوع الجريمة.