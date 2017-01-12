صدور المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات إشهار الترشيحات للإنتخابات

تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 16-338 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق ل 19 ديسمبر 2016 الذي يحدد لكيفيات إشهار الترشيحات للإنتخابات، وتشير المادة الثانية من هذا المرسوم إلى أنه وبالإضافة إلى كيفيات الإشهار الأخرى، المنصوص عليها في القانون المتعلق بالإنتخابات، يمكن للمترشحين وعلى نفقتهم الخاصة إشهار ترشيحاتهم بإستخدام التعليق وبالوسائل المكتوبة والإلكترونية، ويتم هذا التعليق في المواقع المحددة لهذا الغرض نهارا من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء، وبمبادرة من المترشحين. كما توضح، المادة الرابعة من المرسوم المذكور، أن العدد الأقصى للمواقع المخصصة للتعليق الانتخابي، تكون كالتالي..15 موقعا في البلديات التي يكون عدد سكانها يساوي 20.000 نسمة أو يقل عنها وعشرون موقعا في البلديات، التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و40.000 نسمة، وثلاثون موقعا في البلديات التي يترواح عدد سكانها بين 40.001 و100.000 نسمة. كما يخصص 35 موقعا في البلديات، التي يترواح عدد سكانها بين 100.001 و180000 نسمة، فيما يتم تخصيص موقعان إضافيان لكل 10.000 نسمة في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 180.000 نسمة، وحرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للإنتخاب، توضح المادة الخامسة من المرسوم أنه توزع الأماكن المخصصة لكل مترشح أوقائمة مترشحين من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، على مستوى الولاية، قبل 15 يوما من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية. وفي هذا الإطار، يجب على مصالح البلدية أن تنهي تعيين الأماكن المخصصة لكل مترشح أو قائمة مرشحين داخل كل موقع بناء على التوزيع المحدد من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، على مستوى الولاية وذلك قبل 8 أيام من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية، يتابع المصدر ذاته.ويسند قرار تحديد المواقع، المخصصة للمترشحين إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي، بموجب قرار، ونفس الأمر بالنسبة للإشهار عل مستوى الممثليات الدبلوماسية أوالقنصلية، أين يتم توزيع الأماكن المخصصة للمترشحين من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.ويشكل توزيع، المطويات والمراسلات إحدى كيفيات الإشهار الانتخابي، عن طريق الوسائل المكتوبة لصالح المترشحين، كما يمكن استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة لإشهار، الترشيحات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، كما يلفت ذات المرسوم إلى أن المترشحين،يتحملون مسؤولية إشهار الترشيحاتمهما كانت الوسائل المستعملة في ذلك.