بوطرفة يتحادث بابوظبي مع نظرائه من دول الخليج

اجتمع اليوم الخميس، بأبوظبي وزيرالطاقة نورالدين بوطرفة، مع نظرائه من السعودية، والعراق، والكويت، اضافة الى الامين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، حسبما اعلنت وزارة الطاقة. وتطرقت المحادثات، التي جرت على هامش المنتدى الخاص للمجلس الاطلسي للطاقة الشاملة، الذي جرت اشغاله بالعاصمة الاماراتية، حول تطورات الاسواق النفطية ومنهجية، وضع ميكانيزمات المتابعة تحضيرا لاجتماع اللجنة السامية للمراقبة المنتظر عقدها في 22 جانفي بفيينا. ويذكر انه، تنفيذا لاتفاقية الجزائر قررت منظمة الأوبك، تخفيض انتاجها ب 1.2 مليون برميل يوميا، بداية من الفاتح جانفي 2017، حيث تم تسقيف الانتاج عند مستوى 5،32 مليون برميل يوميا، وذلك من خلال وضع حصص محددة لمختلف البلدان مع انشاء لجنة لمراقبة تنفيذ الاتفاق.وتحملت المملكة العربية السعودية، اكبر نسبة من التخفيضات بلغت 486.000 برميل يوميا، تليها العراق210.000 ، ثم الامارات العربية المتحدة 139.000، والكويت 131.000، وعلى العكس من ذلك وافقة المنظمة رفع انتاج ايران بواقع 90.000 برميل يوميا، بينما تم اعفاء ليبيا، ونيجيريا، من تخفيض انتاجها بسبب النزاعات التي اثرت على اقتصادياتها في الوقت الذي تم فيه تجميد انضمام اندونيسيا، الى منظمة اوبك بسبب رفضها تأييد الاتفاقية.