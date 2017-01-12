وزير الفلاحة: ارتفاع أسعار الوقود لن يمس القطاع

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم، اليوم الخميس بولاية الشلف أن الحكومة وضعت إجراء للحفاظ على قدرة دخل الفلاحين والصيادين في رده على سؤال حول تأثير ارتفاع أسعار الوقود على قطاع الفلاحة والصيد البحري، مضيفا أن هذه الزيادات لا تمسهم. من جهة أخرى، دعا شلغوم إلى ضرورة التوجه نحو التحضير لتصدير الحمضيات، خاصة وأن ولاية الشلف احتلت المرتبة الثانية في إنتاج الحمضيات وطنيا وأنتجت أزيد من مليون وثلاث مائة قنطار من الحمضيات هذا الموسم.وشدد الوزيرعلى ضرورة توفر بعض الشروط المادية وتطابق الإنتاج مع المقاييس الدولية من أجل أن يحتل المنتوج المحلي مكانة في السوق الدولية ويمكن بالتالي تصديره.وأضاف أنه يجب على المستثمرين والفلاحين التفكير في التصدير نحو الخارج خاصة في ظل سياسة الوزارة التي تشجع على الاستثمار المحلي وذلك من خلال تسوية ملفات عقود الامتياز التي بلغت 90 بالمائة وكذا اللجنة المركزية التي تتكفل بدراسة طلبات الاستثمار سواء تعلق الأمر بالمستثمرين المحليين أو الأجانب.