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الأكواس ترشح الرئيس بوتفليقة لترؤس الاتحاد الافريقي

  • 12/01/2017
  • النهار اون لاين
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الأكواس ترشح الرئيس بوتفليقة لترؤس الاتحاد الافريقي تحميل الملف

أكد وزير الدولة  وزير الأمن والحماية المدنية  لجمهورية غينيا، عبدول كابيلي كمارا، اليوم الخميس بالجزائر عقب لقائه بوزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن غينيا تسعى للاستفادة من التجربة الجزائرية في المجال الأمني. 

أضاف المتحدث أن إطارات من البلدين سيتبادلون الزيارات لمناقشة موضوع تكوين المكونين الغينيين بالجزائر خاصة أن غينيا تحتاج إلى التكوين في كافة المجالات المتعلقة بالأمن.

من جهة أخرى، أعلن كابيلي كامارا أنه جاء إلى الجزائر حاملا لرسالة من الرئيس الغيني آلفا كوندي إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتبليغه قرار رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا بترشيحه على رأس الاتحاد الافريقي.

موضوع : الأكواس ترشح الرئيس بوتفليقة لترؤس الاتحاد الافريقي
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