بابا عمي يدعو من اثيوبيا إلى تبني مسعى واقعي

دعا وزير المالية حاجي بابا عمي لدى تدخله خلال اجتماع وزراء المالية الأفارقة المنعقد باثيوبيا حول تمويل الاتحاد الإفريقي ، ضرورة تبني مسعى براغماتي و مرن وواقعي، في تنفيذ الآليات الجديدة لتمويل ميزانية الاتحاد الإفريقي، وحرص الوزير على التذكير بالإرادة السياسية الدائمة للمسؤولين الجزائريين في المساهمة بنشاط في تنفيذ القرار 605 لندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي الذي تمت المصادقة عليه خلال قمة كيغالي برواندافي جويلية 2016، المتعلق بالآليات الجديدة لتمويل ميزانية الاتحاد الإفريقي.وفي هذا السياق ذكر بابا عمي بضرورة منح مسعى تنفيذه طابعا براغاماتيا ومرنا وواقعيا، مع مراعاة خصوصيات التشريعات الوطنية لكل بلد،وفي ختام مداولاتهم انضم وزراء المالية للقارة إلى اقتراحات الجزائرمن خلال تقريرعقد لجنة تقنية للخبراء، وهذه اللجنة التقنية مدعوة لعقد اجتماعات دورية وتقديم اقتراحات حول الأنماط العملية لتنفيذ قراركيغالي على لجنة وزراء المالية الأفارقة العشرة.