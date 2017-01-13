بوتفليقة يعين لعمامرة لتمثيل الجزائر في المؤتمر الوزاري حول مسار السلام في الشرق الأوسط

عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة لتمثيل الجزائر في المؤتمر الوزاري حول مسار السلام في الشرق الأوسط الذي سينعقد بباريس يوم الأحد المقبل، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و أوضح البيان أن هذا الإجتماع سيشكل "فرصة للجزائر للتأكيد على موقفها الثابت و الداعم للقضية الفلسطينية و لطرح رؤيتها حول عملية السلام في الشرق الأوسط". كما سيكون أيضا فرصة "لتجديد دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لإنهاء مأساة الشعب الفلسطيني الشقيق و تمكينه من تجسيد حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف و في مقدمتها إقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس", يضيف المصدر ذاته.