وفاة شخص ونفوق 3 آلاف كتكوت بعد نشوب حريق بمعسكر

لقي شخص حتفه، صباح اليوم الجمعة، في حريق شب ببيت بلاستيكي لتربية الدواجن ببلدية سيدي قادة بولاية معسكر، حسبما علم لدى المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية للولاية.

وحسب نفس المصدر، فإن الشخص المتوفي البالغ من العمر 40 سنة ويعمل حارسا بالمزرعة المتخصصة في تربية الدواجن الواقعة بقرية أولاد اعمر، لقي حتفه بعدما تعذر عليه مغادرة البيت البلاستيكي بعد نشوب الحريق الذي تجهل لحد الأن اسبابه. وأدى الحريق الذي نشب حوالي الساعة الثامنة والنصف، من صباح اليوم، إلى نفوق 3 الاف كتكوت كانت بالبيت البلاستيكي وإلى إتلاف عدد كبير من ربطات التبن التي كانت موضوعة قرب المكان. وقد تدخل أعوان الحماية المدنية التابعين لوحدة مدينة تيغنيف مدعومين بعناصر الوحدة الرئيسية لمدينة معسكر، لإخماد الحريق ونقل جثة الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مدينة تيغنيف، في حين فتح عناصر الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

يذكر، أن مديرية الحماية المدنية لولاية معسكر سجلت 151 حريقا، خلال سنة 2016 أدت إلى إتلاف 135 هكتار من المساحات الغابية والزراعية و 29 ألف ربطة تبن.