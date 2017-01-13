أول مؤتمر دولي لجراحة الصدر بوهران شهر فيفري

ستجري فعاليات المؤتمر الدولي الأول للمؤسسة الدولية لجراحة القلب والصدر على مدار يومي الـ 24 و 25 فيفري المقبل بوهران، حسب ما علم يوم الخميس لدى المنظمين.

وسيكون سرطان الرئة محور اهتمام هذه التظاهرة العلمية التي بادرت بها المؤسسة الجزائرية لجراحة القلب والصدر والتي ستجمع خبراء وطنيين ودوليين. وحسب ما أبرزه نفس المصدر سيكون المؤتمر بمثابة فضاء وطني و دولي للتبادلات حول كل الكفاءات في جراحة القلب و الصدر و يهدف أساسا التكوين المتواصل الضروري لفائدة كل طبيب يحرص على التكفل بمريضه. و حسب ما أوضحه نفس المصدر ستعرض الأبحاث و العلاجات الأخيرة و كذا أحسن السبل الوقائية خلال هذا اللقاء. يعرف سرطان الرئة منحى تصاعدي بالجزائر بتسجيل 3.000 حالة سنويا علما أن التدخين هو السبب الاول في هذه الاصابات تليه عوامل خارجية كالتلوث و التوتر و التدخين اللا ارادي. و تجدر الإشارة إلى أن التكفل المبكر بالمريض مبكرا يساهم في إطالة عمره و تحنيبه التعرض للعملية الجراحية.