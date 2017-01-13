بالصور ..الجيش يفك الحصار عن قرى وطرقات تيزي وزو

قامت عناصرمن الجيش الوطني الشعبي بولاية تيزي وزو، بالتدخل على مستوى منطقتي إبودرارن و تاخوخت، من أجل فك العزلة عن مناطق ضربتها الثلوج، إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي عرفتها المنطقة هذا الأسبوع،حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة .

وكشف ذات البيان، أن أفراد الجيش الوطني الشعبي، تمكنت من فتح عدة طرقات مغلقة ومساعدة مواطنين عالقين بسبب التساقط المستمر للثلوج. و يضيف ذات البيان، أن قيادة الجيش الوطني الشعبي، تؤكد إستعداد وحداتها الدائم للتدخل وفك العزلة وتقديم الدعم والعون والتضامن مع المواطنين في جميع المناطق المتضررة، من خلال تسخير الآليات والوسائل المناسبة.