سلال يحل بباماكو للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي-فرنسا

حل الوزير الاول عبد المالك سلال، اليوم الجمعة، بباماكو للمشاركة في قمة الاتحاد الافريقي-فرنسا الـ 27 ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

ويشارك قرابة 30 رئيس دولة وحكومة في أشغال القمة التي تنعقد غدا السبت. ويرافق سلال في هذه الأشغال التي اختير لها موضوع "الشراكة والسلم وتحقيق النمو في افريقيا"، وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل. فضلا عن تقييم التقدم المحقق في تجسيد التوصيات المصادق عليها في القمة الـ 26 التي جرت بباريس بفرنسا في 2013، ستتمحور المحادثات كذلك حول "السبل والوسائل الكفيلة بتعميق هذا الإطار من التعاون من أجل مواجهة جماعية للتحديات المشتركة سيما السلم والأمن وتحقيق النمو في إفريقيا".

وتنعقد قمة باماكو، في وقت تسعى فيه إفريقيا بفضل المبادرة الجديدة للتنمية في إفريقيا "النيباد" وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، لتوفير الشروط الضرورية لتنميتها من خلال تعاون أمثل مع مختلف شركائها. وستغتنم السلطات المالية هذه المناسبة لترقية اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مفاوضات الجزائر، الذي وقعته المجموعات السياسية العسكرية لمناطق شمال البلاد والحكومة المالية والوساطة الدولية.