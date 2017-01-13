حنون..حزب العمال يفصل غدا السبت في مسألة مشاركته من عدمها في التشريعيات المقبلة

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، اليوم الجمعة بالجزائر، أن حزبها سيفصل غدا السبت في مسألة مشاركته من عدمها في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وأوضحت حنون في افتتاح أشغال اللجنة المركزية للحزب أن مسألة المشاركة من عدمها في الانتخابات التشريعية القادمة "ستفصل فيها اللجنة المركزية للحزب التي ستتطرق أيضا الى الوضع الداخلي والإقليمي والدولي". وأضافت بهذا الخصوص أن الاستحقاقات المقبلة "يمكن أن تشكل منعطفا إيجابيا أو منعرجا خطيرا"، معتبرة أن الحزب "لا يمكن أن يتجاهل أي مسألة تخص مصير البلاد".ودعت في هذا الإطار إلى ضرورة "الأخذ بعين الاعتبار المطالب الاجتماعية للشعب"، معتبرة أن الأحداث التي عاشتها بعض مناطق الوطن مع بداية السنة الجارية تعد بمثابة "إنذار يجب على المسؤولين أخذه على محمل الجد". كما أكدت على أهمية تماسك الجبهة الاجتماعية، مشيرة الى أن "هشاشة الوضع الداخلي من شأنه أن يفقد البلاد مناعتها السياسية ويفتح الابواب أمام الخطر الخارجي".