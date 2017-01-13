الأمن يوقف 14 شخصا ويحجز 10 قارورات حارقة وأقنعة بالعاصمة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية لبراقي، من توقيف 14 شخصا بتهمة تكوين جماعة أشرار والإخلال بالنظام العام والسكينة العامة مع حيازة أسلحة بيضاء محظورة، وذلك إثر نشوب شجار بين مجموعة من الشباب من حيين مختلفين، حسبما أفاد به بيان لذات المصالح اليوم الجمعة.

وأوضح البيان، أنه "تم خلاله -أي الشجار- تحطيم بعض السيارات المركونة هي ملك للضحايا الذين تقدموا إلى مصالح الشرطة لترسيم شكواهم وبعد تحريات ميدانية، تم توقيف 14 مشتبه فيهم، كما تم حجز أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام وقارورات معبأة بالبنزين ومهيأة للإستعمال". وأضاف البيان، أنه بعد إستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم بالقضية الأولى على وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث تلقوا إستدعاءات مباشرة، فيما تم إيداع المشتبه فيهم الـ 14 في القضية الثانية الحبس المؤقت، ماعدا قاصر منهم، بأمر من وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

وفي سياق متصل، تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، من إسترجاع 10 قارورات حارقة كبيرة الحجم، دلو مملوء بمادة البنزين و3 صناديق بلاستيكية تحتوي على 55 قارورة زجاجية مهيأة للإستعمال، إلى جانب قارورتي خمر معبأة بالرمل مهيأة للإستعمال وأقنعة تستعمل للتمويه". وأضاف البيان، أن العملية تندرج ضمن معالجة قضية الإخلال بالنظام العام والسكينة وغلق الطريق العام بالحجارة والمتاريس وحيازة أسلحة محظورة "كوكتيل مولوتوف" دون سبب شرعي، ما إستدعى تدخل قوات الشرطة لحفظ النظام العام.