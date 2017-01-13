الجزائر تستورد قرابة نصف مليون طن من القمح

كشف متعاملون أوربيون أمس الخميس، أن الديوان المهني الجزائري للحبوب في الجزائر تمكن من استيراد 475 طن من القمح، من خلال مناقصة أجريت أول أمس الأربعاء، وفاز بها متعاملون أوروبيون.

وحسب ما كشف عنه موقع blackseagrain، فإن الديوان المهني الجزائري للحبوب قد اقتنى تلك الشحنات الضخمة من القمح بمختلف أنواعه، بأسعار متفاوتة، تراوحت بين 198 و202 دولار للطن الواحد. ونقل نفس المصدر عن متعاملين أوروبيين في المجال قولهم إن هذه الخطوة تأتي في إطار اتفاق حول شحن كمية محدّدة شهر مارس القادم. وتتفادى السلطات الجزائرية الكشف عن مخزوناتها من القمح الصلب واللين، بشكل دوري ومنتظم، في إطار سياسة تكتم قد تندرج في إطار الحرص على الأمن الغذائي للجزائر.