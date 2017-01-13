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قريبا.. انتاج أدوية جنيسة بولاية الطارف

  • 13/01/2017
  • خ. صديق
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قريبا.. انتاج أدوية جنيسة بولاية الطارف تحميل الملف

ستدخل عما قريب وحدة لصناعة الأدوية الجنيسة أو ما يعرف بـ"الجينيريك" في شكل لقاحات سائلة وحقن مليئة حيز الاستغلال بولاية الطارف، حسبما علم من المسؤول التنفيذي الأول بالولاية. 

وأوضح محمد لبقة خلال زيارة تفقد قام بها أمس الخميس إلى ورشة هذه الوحدة التي تقع بمنطقة كبودة بدائرة بن مهيدي بأن هذه المنشأة من شأنها أن تعزز الإنتاج الصيدلاني بهذه الولاية. 

وستمكن هذه الوحدة التي تطلبت تمويلا بقيمة 2,5 مليار د.ج من استحداث 120 منصب عمل وكذا تعزيز إنتاج الادوية الجنيسة بهذه المنطقة حيث توجد وحدة أولى لإنتاج الأدوية الصلبة تشغل 450 عاملا حسبما ورد في الشروح التي قدمت بعين المكان. 

وبعد أن طاف بمختلف أجنحة هذا المصنع الذي سينتج 50,8 مليون وحدة سنويا أبرز الوالي التسهيلات الممنوحة للمستثمرين ومرافقة الإدارة المحلية لحاملي المشاريع. 

موضوع : قريبا.. انتاج أدوية جنيسة بولاية الطارف
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