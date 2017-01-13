مصطفى بلمهدي يروي قصة قطع كوابل الهاتف وكيف أدخل السجن هو وبوسليماني

كشف مصطفى بلمهدي، رئيس حركة البناء الوطني، الملقب بثالث الثلاثة ورفيق الدرب، لكل من الشيخ محفوظ نحناح، والشيخ محمد بوسليماني رحمهما الله، في حصة زاد في مزاد مسار الاخوان المسلمين داخل الحركة الاسلامية في الجزائر. وقد تطرق بلمهدي لأول عملية تخريبية قاموا بها في الثمنينات ضد الحكم ان ذااك قطعنا الكوابل الكهربائية في ذلك الوقت لإلفات النظر بأن هناك حركة شعبية رافضة لإشتراكية. ولم نقع اية كوابل الهاتفية، وأنما تلك التي تربط لرئاسة، وهي 19 عمودا رمزا لـ 19 جوان، ودون إسقاط أي عمود وكان دخولنا السجن بسبب هذه الحادثة، فأمر بومدين القبض علينا، بوسليماني ألقيا القبص عليه أمام بيته عائدا من المطار، محفوظ نحناح تم توقيفه عليه في واد العلايق، بينما انا أمسك بي في البيت ثم حقق معنا وأدخلنا إلى السجن.