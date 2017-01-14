الجيش يوقف عنصري دعم للإرهاب في بومرداس

تمكنت مفرزة للجيش الشعبي الوطني ببومرداس بالناحية العسكرية الأولى، أمس الجمعة، من توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف ذات البيان، أن عناصر الدرك الوطني، حجزت كمية من الكيف قدرت بـ 19.5 كليوغرام. بينما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بورقلة والأغواط، 3 بارونات مخدرات بحوزتهم 34200 قرص مهلوس و744 وحدة من مختلف المشروبات الكحولية. كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الجمارك بتمنراست وعين قزام، 323 مهاجرا غير شرعي، من جنسيات إفريقية مختلفة، في حين تم توقيف 27 مهاجرا آخر بكل من غرداية وورقلة، وقفا لذات البيان.