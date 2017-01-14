ارتفاع نسبة البطالة إلى 10.5 بالمائة في الجزائر

أفاد الديوان الوطني للإحصائيات، أن نسبة البطالة في الجزائر بلغت 10.5 بالمائة مقابل 9.9 بالمائة خلال شهر أفريل من نفس السنة في زيادة مست أساسا النساء وخريجي التعليم العالي.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، من ذات المصلحة، أن في سبتمبرالماضي بلغ حجم السكان الناشطين اقتصاديا 12.117 مليون شخص مقابل 12.092 مليون في أفريل 2016. ويمثل السكان الناشطون اقتصاديا مجموع الأشخاص الذين بلغوا سن العمل القانوني و المتاحين في سوق العمل سواء تحصلوا على عمل أو في وضعية بطالة، أما بالنسبة للأشخاص المشتغلين فقد بلغ عددهم 10.845 مليون شخص في سبتمبر مقابل 10.895 مليون شخص في أفريل، وتتكون هذه الفئة من 8.933 مليون رجل (82.4 بالمائة) و1.912 مليون امرأة (17.6 بالمائة). وبالتالي بلغ عدد البطالين 1.272 مليون شخص في سبتمبر (مقابل 1.198 مليون في أفريل) يتكونون من 792 ألف رجل (مقابل 790 ألف في أفريل) و 479 ألف امرأة (مقابل 408 ألفا في أفريل). ولدى إجراء مقارنة بين الجنسين يتبين أن نسبة البطالة بين الرجال وصلت إلى 8.1 بالمائة في سبتمبر (مقابل 8.2 بالمائة في أفريل 2016) مقارنة بمعدل بطالة بـ 20 بالمائة في الوسط النسائي (مقابل 16.5 بالمائة في أفريل 2016). وفضلا عن ذلك يلاحظ أن نسبة البطالة بين النساء سجلت في سبتمبر أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات.