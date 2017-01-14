سلال يؤكد على ضرورة التعبئة الدولية من أجل السلم في مالي

جدد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم السبت، في العاصمة المالية باماكو، استعداد الجزائر لمرافقة مالي في مرحلة تطبيق اتفاق السلم والمصالحة، مبرزا ضرورة تعبئة دولية من أجل تحقيق أهداف التنمية التي تضمنها هذا الاتفاق.

وبصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، صرح سلال، أمام رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة إفريقيا-فرنسا، المنعقدة في باماكو، قائلا "أود أن انتهز هذه الفرصة لأجدد استعداد الجزائر الكامل لمواصلة دعمها لإنجاح مسار تطبيق اتفاق السلم في أقرب الآجال". وأضاف، "دعما لهذا المسار أجدد من هنا النداء رسميا للمجموعة الدولية لتبقى مجندة بهدف تحقيق أهداف التنمية التي تضمنها هذا الاتفاق".