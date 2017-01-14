انقطاع في التزويد بالماء الشروب في العاصمة.. وهذه هي البلديات المعنية

أفاد بيان لشركة المياه والتطهير "سيال" اليوم السبت أنه سيتم تسجيل انقطاع في التزويد بالماء الشروب بالعديد من بلديات ولاية الجزائر العاصمة ابتداء من يوم الاثنين على الساعة الثامنة صباحا الى غاية مساء يوم الثلاثاء على الساعة الثامنة وذلك بسبب أشغال تهيئة على مستوى المجمع الرئيسي لمحطة برج الكيفان.

وتوضح سيال بأن هذا الانقطاع سيمس بلديات باب الزوار وبرج الكيفان والمحمدية والحراش مطمئنة في هذا الصدد بأن التزويد العادي بالماء الشروب سيتم بصفة تدريجية ليلة يوم الخميس 17 جانفي. وفي انتظار ذلك يشير ذات المصدر إلى أن الشركة ستضع صهاريج للتزويد بصفة أولوية السكان والمؤسسات العمومية والصحية ومن أجل التخفيف من الانزعاج في حدود الإمكان.

وعلاوة على تأكيد ''سيال'' على تسخيرها كل ما من شانه أن يسمح بعودة الأمور إلى مجراها الطبيعي تعلم ذات الشركة أنه تضع رقما أخضر "1594'' تحت تصرف زبائنها لغرض الاستفسار.