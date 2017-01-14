تدشين مكتبة خاصة بالأمازيغية في وهران

دشن الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد اليوم السبت، بوهران مكتبة متخصصة في الكتب الخاصة بالأمازيغية بمقر الجمعية الثقافية "نوميديا" بحضور الوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي لوهران.

واعتبر سي الهاشمي عصاد ذلك "بالحدث الاستثنائي" معربا عن إرادة المحافظة السامية للأمازيغية لتعبئة جميع المؤسسات لتمكين هذا الفضاء مهما كان متواضعا من العمل "من أجل الإشعاع الثقافي للغة الأمازيغية ضمن مسعى مواطنة ولتعزيز الوحدة الوطنية". وتطمح جمعية "نوميديا" إلى أن يكون لها مساحة أكبر لتقديم دروس في الأمازيغية في إطار برنامج محو الأمية.

وأبرز عصاد "أن افتتاح هذه المكتبة هو أيضا لحظة رمزية وانفتاح على المعرفة وقفزة للتعبير عن وحدة الشعب الجزائري في التنوع وتعزيز هذا الأساس المشترك لجميع الجزائريين في عمقه التاريخي وجذوره الوطنية".

وأوضح الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية أن المكانة التي تتمتع بها حاليا اللغة الأمازيغية بعد دسترها "ستسمح لها أن تتوفر على الوسائل اللازمة لتعميق الأبحاث المتعلقة بها وضمان تنميتها وتعليمها ونشرها".

وذكر في ذات السياق أن اللغة الأمازيغية تدرس في 32 ولاية مع الطموح للوصول إلى ال 48 ولاية. ودعا بالمناسبة منشطي جمعية "نوميديا" لوهران إلى تكثيف الأنشطة العلمية لمعرفة أفضل للتاريخ الوطني.