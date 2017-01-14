ساحلي: يجب اختيار منتخبين لديهم قدرة الابداع

اعتبر الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، اليوم السبت، بولاية سوق أهراس أن التحدي المزدوج لسنة 2017 في الجزائر يكمن في اختيار منتخبين لديهم قدرة على الإبداع لتحسين مناخ الأعمال على الصعيد المحلي وتحسين الجباية المحلية وجلب المستثمرين لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.كما رأى أن المشاركة في الانتخابات المقبلة ليس الهدف منها الفوز بمقاعد أوثقة الشعب فحسب بقدرما تهدف إلى ضمان استمرارية البناء المؤسساتي وتمكين الشعب من ممارسة سيادته المكفولة دستوريا.من جهة أخرى دعا ساحلي ، الشعب الجزائري إلى ضرورة تفويت الفرصة على المحرضين على الفتنة والتفرقة ومحاولة جر المواطن نحو الفوضى، معتبرا أن حرية التعبير والتظاهر مكسب دستوري ومكرس يجب أن يمارس في إطار سليم بعيدا عن كل أشكال العنف، مستنكرا في ذات السياق ممارسات التعبير عن طريق العنف وتحطيم الممتلكات العامة والخاصة .كما طالب الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بتأطير الحراك السياسي واستغلال الاستحقاقات المقبلة للتعبير عن الاختيار السليم.