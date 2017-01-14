ظهر الأمين العام السابق للافلان عمار سعداني اليوم السبت في صورة التقطت له رفقة المجاهد أحمد قادة مع الأمين الولائي لحزب الافلان بولاية باتنة.وبذلك يكون أول ظهور لسعداني بعد استقالته من حزب جبهة التحرير الوطني،وحسب مصادر النهار فإن سعداني كان يعود أحمد قادة المجاهد ومستشار في رئاسة الجمهورية بعد تعرضه لوعكة صحية خطيرة في الاونة الأخيرة، خضع من خلالها إلى عمليتين جراحتين، على مستوى الدماغ، في مستشفى لامين دباغين بباب الواد بالعاصمة.الجدير بالذكر، أن المجاهد أحمد قادة،يعتبر من الشخصيات الوفية لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وهو من مؤسسي التنسيقية الوطنية للجمعيات المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية.

موضوع : سعداني في أول ظهور له بعد الاستقالة من الافلان