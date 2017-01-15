9 ولايات تحت الحصار بسبب الثلوج

عرفت بعض ولايات الوطن في الساعات الأخيرة، اضطراب جوي قوي ما أدى إلى غلق الطرقات بسبب تساقط كثيف للثلوج، حسب بيان لقيادة الدرك الوطني.

وجاء في البيان أن الولايات المعنية هي :

ولاية جيجل:

الطريق الولائي رقم 137 ب في شطره الرابط بين بلدتي زيامة منصورية وإراقن سوسي، بالضبط بالمكان المسمى زنزانة، والطريق الولائي رقم 135ب في شطره الرابط بين بلديتي الطاهير و أولاد عسكر بالضبط عند المكان المسمى مشتتة أولاد بوزيد، وكذالك الطريق الولائي رقم 142 العابر لإقليم بلدية الشحنة، كلها مغلقة في وجه حركة المرور بسبب تراكم الثلوج.

ولاية بجاية:

الطريق الوطني رقم 26أ في شطره الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو، في شطره العابر لبلدية شلاطة، والطريق الوطني رقم 9 في شطره العابر لبلدية سوق الاثنين، مغلقين في وجه حركة المرور أيضا بسبب تراكم الثلوج.

ولاية تيزي وزو:

الطريق الوطني رقم 15 في شطره الرابط بين ولايتي تيزي وزو و البويرة، بالضبط على مستوى المكان المسمى فج تيروردة، والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولاية تيزي وزو و ولاية البويرة، بالضبط بالمكان المسمى أسول، والطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولاية تيزي وزو وولاية البويرة دائما، بالضبط بمنطقة سيدي نكولان، كلها مغلقة في وجه حركة المرور أيضا بسبب تراكم الثلوج.

ولاية سكيكدة:

الطريق الولائي رقم 132 في شطره العابر لإقليم بلدية أولاد عطية على امتداد 10 كلم، حركة المرور به مشلولة بسبب تراكم الثلوج.

ولاية برج بوعريريج:

الطريق الوطني 76 في شطره العابر لبلدية برج زمورة، بالضبط بالمكان المسمى المدافع وعنصر وزلو، والطريق الولائي 43 في شطره العابر لبلدية الجعافرة، بالمكان المسمى أورير على امتداد 10 كلم، والطريق الولائي 44 في شطره الرابط بلديتي الجعافرة وثنية النصر، بالمكان المسمى تركابت على امتداد 05 كلم، كلها مقطوعة بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

سوق أهراس:

الطريق الوطني رقم 20 في شطره الرباط بين مركز العبور البري بالفويض إلى غاية مفترق الطرق بفج العمد، بلدية أولاد إدريس، حركة المرور به مشلولة بسبب تراكم الثلوج.

عنابة:

الطريق الولائي رقم 16 و 16 أ الرابطان بين بلديتي السرايدي وعنابة، مقطوعان أيضا بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

سطيف:

الطريق الطني رقم 75 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية، في شطره العابر لبلديات تالة ايفاسن، بوعنداس وايت نوال مزادة، وذلك على 10 مسافة كلم، والطريق الوطني رقم 77 الرابط بين ولايتي سطيف وجيجل في شطره العابر لبلديات عين السبت وبني عزيز و العلمة، وأيضا الطريق الوطني رقم 74 الرابط بين بلديتي بني ورتيلان وبوقاعة حركة المرور بهم مشلولة بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

باتنة:

الطريق الوطني رقم 45 و الطريق الولائي رقم 172 العابران لإقليم بلدية ايشمول، حركة المرور بهما مشلولة بسبب التساقط الكثيف للثلوج.