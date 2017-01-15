تساقط الثلوج يتسبب في غلق طرق وطنية بقالمة

أدى التساقط الكثيف للثلوج على ولاية قالمة خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى صعوبة في حركة السير وتوقف جزئي لحركة المرور عبر طريقين وطنيين وعدة طرق ولائية و أخرى بلدية، حسبما علم اليوم الأحد من مدير الأشغال العمومية.

وقال سليمان خلافة بأن أهم المحاور التي تدخلت فيها مصالح الأشغال العمومية رفقة عدة مصالح أخرى لإعادة فتح أمام فتح حركة المرور في الساعات الأولى من نهار اليوم تمثلت في الطريق الوطني رقم 80 على شطره الرابط بين الجهة الجنوبية لولاية قالمة بسوق أهراس على مستوى بلدية بوحشانة وكذا الطريق الوطني رقم 81 على شطره الرابط بين بلديتي وادي الزناتي وعين مخلوف من الجهة الغربية.

وذكر مدير الأشغال العمومية بأن الطرقات الولائية التي كانت حركة السير صعبة بها تمثلت في الطريق الولائي رقم 123 الرابط بين قالمة وبلدية عين العربي وكذا نفس الطريق الولائي على شطره بين عين مخلوف وعين تراب وكذا الطريق الولائي رقم 162 بين بلدية بن جراح وجبل ماونة . وبالنسبة للمسالك والطرقات البلدية التي ما زال بعضها مغلقا لحد الساعة أمام حركة المرور فهي تلك التي ترتبط بشكل خاص بالطريقين الوطنيين رقم 80 و81 وتشمل كلا من الطرق المؤدية إلى مشاتي "عين لعجول" و "سبع عيون" و "عين الصابون" و "رأس الماء".