إنقاذ 9 أشخاص اختنقوا بالغاز خلال يوم واحد وموجة البرد لم تخلف أي وفاة

قامت مصالح الحماية المدنية، بإسعاف 9 أشخاص اختنقوا بأحادي أكسيد الكربون، خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما أكده اليوم الأحد مسؤول بهذه الهيئة.

و قامت "عناصر الحماية المدنية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بإسعاف 9 أشخاص منهم 6 في ولاية قالمة بعد استنشاقهم أحادي أكسيد الكربون المنبعث خاصة من المدفئات"، حسبما أكد المكلف بالاتصال لهذه الهيئة زهير بن أمزال. وأضاف في هذا السياق، أنه "لم يتم تسجيل أية حالة وفاة خلال هذه الفترة المتميزة بموجة برد حادة".

وبخصوص الطرقات المقطوعة أو المعرقلة للسير بسبب تراكم الثلوج، أشار ذات المسؤول، إلى أن "حركة السير بالطرقات تبقى صعبة لاسيما في دوائر عين الحمام وآث يني وعزازقة في ولاية تيزي وزو". وفي ولاية البويرة كانت الطرقات الصعبة للسير أو المقطوعة لحركة المرور اثر تراكم الثلوج، الطرقات الواقعة بمنطقتي صور الغزلان والهاشمية. وفي ولاية بجاية الطرقات التي تأثرت بتراكم الثلوج هي طرقات كل من أدكار وسوق الاثنين وبرباشة. وبولاية بوعريريج قطعت طرقات جعافرة وزمورة، وبولاية سطيف قطعت طرقات مناطق عين الكبيرة وبوقاعة وبني ورثيلان، حسب ذات المتحدث. وبالمناسبة أضاف ذات المسؤول، أن عمليات إزالة الثلوج التي تقوم بها مديريات الأشغال العمومية "ما تزال جارية".

ومن جهة أخرى، أوضح المكلف بالاتصال للحماية المدنية، أن حادث مرور وقع خلال الـ 24 ساعة الماضية بولاية أم البواقي خلف 8 جرحى، اثر انقلاب عربة على الطريق الوطني رقم 32. وتم تسجيل حادث آخر يوم الأحد، على الساعة الـ 7:30 بالرغاية خلف 20 جريحا اثر انزلاق حافلة لنقل المسافرين تربط بين الجزائر العاصمة وبومرداس، حسبما أوضح بن أمزال.