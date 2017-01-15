أمطار رعدية تصل إلى 70 ملم على ولايات الوسط ابتداء من اليوم

تشهد ولايات وسط وشرق البلاد تساقط كميات أمطار جد معتبرة مصحوبة برعود ابتداء من مساء اليوم، حسب ما أفادت به نشرية لمصالح الأرصاد الجوية.

وأضاف المصدر أن ولايات الوسط المعنية هي: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس، قسنطينة، ميلة، وجنوب سطيف. وشارت المصالح نفسها أن هذه النشرية صالحة ابتداء من ليلة اليوم على الساعة التاسعة ليلا إلى غاية يوم الثلاثاء 17 جانفي منتصف النهار، و من المتوقع أن تصل كمية الأمطار المتساقطة إلى 70 ملم.

في حين ستصل كمية الأمطار المتساقطة –يضيف المصدر- في كل من ولاية تيزي وزو، بومرداس، تيبازة، بويرة، البليدة، ابتداء من يوم غد الإثنين على الساعة منتصف النهار إلى غاية يوم الثلاثاء منتصف النهار، إلى 40 ملم.