بالصور.. اللواء مناد نوبة في زيارة ميدانية إلى وهران

قام اليوم الاحد اللواء مناد نوبة قائد الدرك الوطني، في زيارة العمل الميدانية قادته، الى غرب البلاد، والتي ستدوم يومين، يقوم فيها بتفقد مشروعي انجاز المجموعة الثانية للتدخل ومؤسسة إسناد بالكرمة في وهران. ليتنقل بعد ذلك إلى مقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران، حيث تلقى شروحات حول مخطط العمل المنتهج لمحاربة مختلف أشكال الجريمة، وتوفير السكينة والأمن العموميين للمواطن، في ظل الاحترام التام للقوانين والأنظمة. من جهة أخرى، أشرف على مراسيم تسمية مقر القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران، باسم الشهيد شرفاوي سي علي ، أين تم خلالها تكريم عائلة الشهيد، بحضور السلطات العسكرية ، القضائية والإدارية لولاية وهران. خلال يوم الإثنين 16 جانفي 2017، اليوم الثاني لهذه الزيارة ، و من أجل تعزيز التشكيل الأمني بالمنطقة توجه قائد الدرك الوطني إلى البيض حيث أشرف على مراسيم تدشين مجموعة التدخل ببوقطب، ثم إنتقل إلى النعامة من أجل تدشين كل من المقر الجديد لمجموعة حراس الحدود بمكمن بن عمار، ملحق الإسناد المتعدد الأشكال بالنعامة والمقر الجديد للسرب الجوي بالمشرية. خلال هذه الزيارة ،عقد اللواء قائد الدرك الوطني، إجتماع عمل مع جميع إطارات الدرك الوطني العاملين بوحدات إقليم القيادة الجهوية الثانية، حيث قدمت له عروض وشروحات وافية حول الحوصلة السنوية لنشاطات الوحدات في مجال الأمن العمومي، أمن الطرقات وأمن الحدود . أكد اللواء مناد نوبة، من خلال توجيهاته المقدمة للإطارات، على ضرورة وضع و تسخير جميع الوسائل والإمكانيات البشرية والمادية لتأمين الحدود، مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، وتفكيك شبكات الاتجار غير الشرعي بالمخدرات، كما أصر على توفير جو آمن للمواطنين والحفاظ على النظام العام بضمان الجاهزية التامة ليلا ونهارا، لكل الوحدات. بالإضافة إلى ذلك، أمر قائد الدرك الوطني الإطارات بضرورة إعطاء العناية لإنتهاج العمل الجواري و ضمان خدمة عمومية نوعية لفائدة المواطنين، بهدف تحقيق أمن الأشخاص و المحافظة على ممتلكاتهم. في هذا الإطار، اللواء قائد الدرك الوطني، أعطى تعليمات صارمة فيما يخص المحافظة على الأمن عبر الحدود، بالنظر لخصوصية هذه المنطقة، وتعزيز النشاطات في ميدان الشرطة القضائية في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، بالتنسيق التام مع وحدات الجيش الوطني الشعبي والمؤسسات الأخرى المعنية.