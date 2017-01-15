حجز أزيد من 8 قناطير من اللحوم غير صالحة للإستهلاك بالبيض

تمكنت مصالح أمن دائرة الأبيض سيدي الشيخ بولاية البيض من حجز 8,62 قنطار من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك حسبما علم اليوم الأحد من أمن الولاية الذي أوضح أن حيثيات القضية تعود إلى نهاية الأسبوع المنصرم، حيث أسفرت عملية المراقبة الروتينية لشاحنة تبريد عبر أحد أحياء مدينة الأبيض سيدي الشيخ و تفتيشها على العثور على 862 كلغ من اللحوم البيضاء بنوعيها الديك الرومي والدجاج تم عرضها للمعاينة البيطرية التي أكدت عدم صلاحياتها للإستهلاك.

وبناءا على ذات الأمر تم توجيه كمية اللحوم المحجوزة لمركز الردم التقني ببلدية الأبيض سيدي الشيخ لإتلافها و إعداد ملف قضائي في شأن صاحب الشاحنة حسب ذات المصدر.

وتعد هذه العملية الثانية من نوعها في أقل من أسبوع حيث سبق وأن حجزت مصالح الأمن الحضري الأول بمدينة البيض خلال السنة الجارية نحو قنطارين من السمك غير صالح للإستهلاك بعاصمة الولاية.