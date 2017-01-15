لعمامرة: الجزائروتونس تنسقان جهودهما لايجاد حل سلمي في ليبيا

أكد وزيرالدولة وزيرالشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، اليوم الأحد، بباريس أن العلاقات الجزائرية التونسية متينة ومبنية على الثقة المتبادلة، مضيفا أن البلدين يعملان على تنسيق جهودهما في اطار علاقتهما مع بلدان الجوار للبحث عن حل سلمي في ليبيا.

وقال لعمامرة في تصريحات عقب المحادثات التي أجراها مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي على هامش الندوة الدولية حول السلام في الشرق أن لقاءه بالجهيناوي مكنهما من تقييم العلاقات الثنائية المتميزة خاصة وأن مواعيد هامة مشتركة تنتظرالبلدين في الأسابيع المقبلة دون ذكر هذه المواعيد.