الشروع في تجسيد برنامج كابدال ميدانيا بالجزائر هذا الاثنين

تطلق وزارة الداخلية والجماعات المحلية، هذا الاثنين، برنامج تدعيم أطراف التنمية المحلية المعروف باسم كابدال خلال حفل تنظمه بالتنسيق مع وفد الاتحاد الأوربي وبرنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية.

وحسب بيان لبرنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية - الجزائر فإن برنامج كابدال الخاص بالبلديات النموذجية يهدف إلى تعزيز قدرات السلطات المحلية والمجتمع المدني كأطراف التنمية المحلية.

وأضاف المصدر، أن هذا البرنامج يرمي إلى تحسين أنظمة التخطيط الاستراتيجي والديمقراطية المحلية من خلال اشراك النساء والشباب في مختلف مستويات الحكامة المحلية والولائية والاقليمية من خلال الدعم التقني والمالي للسلطات المحلية والمجتمع المدني والشباب للاستجابة لأولوياتهم من حيث تحسين الفرص الاقتصادية والاستفادة من خدمات ادارية واجتماعية ذات نوعية.

و قد حددت البلديات النموذجية لتكون ممثلة لمختلف الأولويات والتنوع الطوبوغرافي والخصوصيات الجغرافية والديموغرافية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والايكولوجية للبلديات في الجزائر.

الجدير بالذكر، أن برنامج كابدال الذي تموله كل من الحكومة الجزائرية بـ 2.9 مليون دولار والاتحاد الأوربي بـ 7.7 مليون أورو وبرنامج الامم المتحدة من أجل التنمية بـ 200 ألف دولار.