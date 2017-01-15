بوشوارب .. سنصل 50 بالمائة من الادماج في صناعة السيارات مع 2022

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب اليوم الأحد بوهران، أن نسبة الادماج الوطني لقطع الغيار المنتجة محليا الموجهة للمركبات المركبة في الجزائر ستبلع من 40 الى 50 من المائة، في ظرف 5 سنوات القادمة. وقال الوزير في لقاء صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد لولاية وهران، أنه في الخمس سنوات القادمة سيتم الوصول الى نسبة من 40 الى 50 بالمائة من الادماج في قطع الغيار المصنعة في الجزائر و الموجهة لقطاع السيارات، ولدى زيارته لشركة مارتير الجيريا اوتوموتيف سيتنغ، التي تنشط في المناولة والمتخصصة في صناعة كراسي السيارات لصالح حساب رونو الجزائر، دعا الوزير مسؤولي هذه المؤسسة الى تحسين نوعية المنتوجات لجعلها تنافسية. وقال في هذا الصدد أن نسبة الادماج التي سيتم الوصول اليها في السنوات القادمة، قابلة للتجسيد وتكون من خلال تشجيع المناولة في ميدان قطع غيار السيارات، وفيما يتعلق بالمناولة أعرب بوشوارب عن أمله أن يرى هذه السنة، سنة انعاش للمناولة مبرزا أن مزايا لم تقدم من قبل مقترحة في اطار قانون المالية لسنة 2017، وقال ذات المسئول بأنه يتم بمصنع بجيجل صناعة الزجاج الأمامي للسيارات من كل الانواع بجودة جد عالية وذلك في اطار المناولة مضيفا، أنه سيتم توجيه كل مشاريع تركيب السيارات بالجزائر نحو هذا المصنع لأنه لديه تصديق ومعايير أوروبية في هذا الجانب.