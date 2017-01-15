المصادقة على 4 مشاريع لتحويل الفوسفات

ذكروزيرالصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب في تصريح للصحافة على هامش زيارته العملية و التفقدية لولاية وهران، بأن البتروكيمياء تحتل مكانة جد هامة في السياسة الإقتصادية للبلاد مشيرا إلى أنه تمت المصادقة في لقاء أخير للحكومة على أربعة مشاريع بتروكيماوية بادر بها قطاعا الطاقة و الصناعة والمناجم. ويتعلق الأمر بأربعة مشاريع تحويل الفوسفات إثنين منها بسوق اهراس وآخرين بتبسة وسكيكدة حسب وزير الصناعة الذي أضاف بان وزارته بصدد اعداد مشروع بعنابة لتحويل الأمونياك إلى مادة الميلامين وهي صمغ راتنج مستعمل كثيرا في مجال الطيران.