وهران تتحول إلى أكبر قطب للحديد والصلب في آفاق 2018

ذكر وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب مساء الأحد بوهران، أن الولاية أصبحت القطب الأول في الحديد والصلب بالجزائر ذي بعد عالمي.

وقال بوشوارب خلال لقاء موسع مع المستثمرين للجهاز التنفيذي الولائي والمنتخبين "أنه من خلال المركب "توسيالي" ومجموعة حداد للبناء والبنى التحتية اللذان ينتجان في المجموع 6 مليون طن من الصلب في السنة أصبحت وهران أكبر قطب في الحديد والصلب بالوطن"، مشيرا إلى "أن الانتاج السنوي لمركب الحجار بعنابة لم يتجاوز 1.8 مليون طن".

وأضاف يقول "من خلال انتاج مركبات بلارة و وهران سيتم الوصول إلى اكتفاء ذاتي في سنة 2018 وتحقيق حتى فائضا"، مضيفا أن التحدي سيكون بخصوص حديد الخرسانة.

وفيما يتعلق بتمويل الاقتصاد "فقد تم تسجيل ارتفاع بنسبة 16 في المائة منها 6 في المائة بالقطاع الخاص"، حسبما أبرزه الوزير الذي ذكر بالديناميكية الاقتصادية ببعض الولايات على غرار جيجل وسطيف اللتان تساهمان أيضا في تطوير اندماج في صناعة السيارات من خلال المناولة و ذكر منها الزجاج المصفح ومشروع العجلات طور الانجاز لاسيما من خلال عقد مع شركة "مرسيدس بنز".

وأضاف أن الجزائر تطمح لأن تكون بلدا بارزا في سنة 2019 داعيا كل المستثمرين إلى التجند من أجل بلوغ هذا الهدف، واعدا اياهم بتقديم المساعدة الضرورية لتجسيد مشاريعهم.