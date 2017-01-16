انقاذ عائلة من 6 أفراد إثر استنشاقهم لغاز ثاني اكسيد الكربون في قالمة

تمكنت فرقة من الحماية المدنية، في الساعات المنقضية، من انقاذ عائلة مكوّنة من 6 أفراد من الهلاك ببلدية وادي الزناتي بولاية قالمة بعد أن فقد كل أفرادها التي تتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات و42 سنة وعيهم إثر استنشاقهم غاز ثاني أكسيد الكربون. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن خلية الاتصال لذات المصلحة، أن تدخل فرق الحماية المدنية لوادي الزناتي في الوقت المناسب في حدود الساعة التاسعة و5 دقائق من ليلة بمكان وقوع الحادث بحي 17 أكتوبر بذات البلدية مكن من إنقاذ أفراد هذه العائلة من الموت موضحا بأن كل الضحايا الذين كانوا يعانون من صعوبات في التنفس وفقدان الوعي تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى وادي الزناتي.