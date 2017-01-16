مديريات التربية..خفض المنحة العائلية ومنح التمدرس

أعلنت مديريات التربية، عن خفض المنحة العائلية ومنحة التمدرس التي يحصل عليها الأجراء لصالح زوجاتهم وأطفالهم.

وفي نص لتعليمة تحصل موقع النهار أون لاين، على نسخة منها، أرسلها مدير التربية لولاية قسنطينة، أنهى من خلالها كافة الموظّفين العاملين بالقطاع والمنتمين إلى مختلف الأسلاك أنه تم خفض المنح العائلية ومنحة التمدرس إلى 300 دج بعد ان كانت 600 دج، حيث انطلق في تطبيق الإجراء منذ الفاتح من جانفي 2017. وأضافت التعليمة أن القرار جاء من طرف مصالح الرقابة المالية بعد رفع أجور الموظفين. وأرسلت التعليمة إلى كل من رؤساء المصالح الداخلية والخارجية ومديرو المؤسسات التربوية بجميع أطوارها بالاضافة إلى مفتشي إدارة التعليم الابتدائي.